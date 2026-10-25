Samsun polisi KPSS adaylarının yanında oldu

Samsun'da sınav günü destek

25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavı öncesinde Samsun'da bazı adaylar sınava yetişme sıkıntısı yaşadı veya kimliklerini yanlarına almadıklarını fark etti. Bu durumun yarattığı stres karşısında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı şekilde devreye girdi ve adayların mağduriyet yaşamaması için çeşitli destek sağladı.

polisin müdahalesi:

Polis ekipleri, kimliklerini yanlarında getirmeyen adayların belgelerine ulaşmalarına yardımcı oldu ve sınav merkezine ulaşmakta güçlük çeken adayları güvenli biçimde sınav yerlerine yönlendirdi. Ekiplerin müdahalesi, sınav saatini kaçırma riski taşıyan kişilerin zamanında salona girişine imkan tanıdı.

aday odaklı uygulama:

Uygulamada öncelik, adayların sınav günü mağduriyet yaşamaması oldu. Polisler, sınav telaşı içindeki adaylara rehberlik ederek hem belge erişimi hem de ulaşım konusunda pratik çözümler sundu. Bu müdahaleler, sınav hazırlığı sürecindeki gençlerin önemli gününde destek sağlama amacı taşıdı.

Olayla ilgili olarak yetkililer, benzer durumların yaşanmaması için adaylara sınav öncesinde kimlik ve sınav belgelerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu. Polis ekiplerinin sınav günü yaşanan aksamalarda adayların yanında olması, uygulamanın başarısını gösterdi.

SAMSUN’DA KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA YETİŞMEKTE ZORLANAN VE KİMLİĞİNİ UNUTAN ADAYLARIN YARDIMINA POLİS EKİPLERİ YETİŞTİ.