Törene katılım ve anma konuşmaları:

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Kurucu Dekanı ve Eskişehir Barosu avukatlarından Prof. Dr. Erhan Türker için Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen veda törenine; Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Aygün, Türker’in ailesi, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda seveni katıldı. Tören, hocalarının akademik ve insani yönlerini anan konuşmalarla sürdü.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Aygün konuşmasında, Türker’in hem akademik yaşamda hem de fakültenin kuruluş sürecinde üstlendiği sorumlulukları vurguladı. Aygün, Türker’in İstanbul, Ankara ve İzmir’den gelen akademisyenlerle Eskişehir’de birikimi buluşturarak "Eskişehir ekolü"nün doğmasına öncülük ettiğini belirtti. Ayrıca gelecek yıl merhum hocanın anısına Medeni Hukuk Kongresi düzenleneceğini ve kongre bildirilerinden oluşan bir anı kitabı yayımlanacağını duyurdu.

Anma ve helallik:

Dekan Aygün’ün konuşmasının ardından aile üyeleri, meslektaşlar ve eski öğrenciler duygularını paylaştı; konuşmalarda Türker’in dürüstlüğü, yol göstericiliği, yapıcı ve destekleyici kişiliği ön plana çıktı. Katılımcılar, Türker’in akademik mirasının ve yetiştirdiği hukukçuların önemine dikkat çekti.

Tören kapsamında Anadolu Üniversitesi Camii İmamı Ömer Tankut Gündoğan tarafından dua edildi ve katılımcılardan helallik alındı. Prof. Dr. Erhan Türker’in cenazesi, öğle namazını müteakip Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii’nden kaldırıldı.

Akademik yaşamı ve bıraktığı miras:

Prof. Dr. Erhan Türker, 9 Mayıs 1938 tarihinde Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra 1955 yılında Eskişehir Lisesinden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yükseköğrenimine başladı. Hukuk eğitimini 1964 yılında tamamlayan Türker, 16 Eylül 1964 tarihinde avukatlık ruhsatını alarak meslek hayatına başladı ve avukatlık stajının ardından serbest avukat olarak çalıştı.

Akademik kariyerine 26 Nisan 1968 tarihinde Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Hukuk Kürsüsünde asistan olarak başlayan Türker, çalışmalarını özellikle Medeni Hukuk alanında sürdürdü. Hukuk biliminin ve hukuk eğitiminin gelişmesine uzun yıllar katkıda bulundu ve 1993 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kuruluşunda önemli sorumluluklar üstlenerek fakültenin kurucu dekanı oldu.

1993-2002 yılları arasında dekanlık görevini yürüten Türker, fakültenin akademik ve idari yapılanmasının oluşturulmasına, eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesine ve kurumsal kimliğinin şekillenmesine öncülük etti. Sınırlı imkânlara rağmen yürütülen kuruluş çalışmalarındaki özverisi ile fakültenin bugün Türkiye’nin saygın hukuk fakülteleri arasında yer almasında önemli katkıları oldu. Prof. Dr. Erhan Türker, 9 Mayıs 2005 tarihinde Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli oldu ve geride önemli bir akademik miras bıraktı.

Törene katılanlar, Türker’in hem bireyler olarak yetiştirdiği hukukçular hem de fakültenin kurumsal kimliğine yaptığı katkılar bakımından bıraktığı etkinin altını çizdi; fakülte yönetimi tarafından planlanan anma etkinlikleriyle bu mirasın yaşatılacağı bildirildi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİNİN KURUCU DEKANI VE ESKİŞEHİR BAROSU AVUKATLARINDAN PROF. DR. ERHAN TÜRKER, DÜZENLENEN TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.