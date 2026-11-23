operasyon detayları:

Samsun Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir şahsın evinde iklimlendirme sistemi kullanarak kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüphelinin ikameti ile eklenti ve alanlarında arama yapıldı.

ele geçirilenler:

Yapılan aramada 9 kök kenevir bitkisi, 44 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet iklimlendirme sistemi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler delil niteliği taşımaları için muhafaza altına alındı.

soruşturma ve hukuki süreç:

Olayla ilgili adli işlemlere başlanmış olup, kolluk kuvvetleri tarafından olayla bağlantılı diğer kişi ve unsurların tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu tür iklimlendirme sistemlerinin kapalı alanlarda kenevir yetiştirilmesinde kullanıldığı yönündeki tespitler, jandarmanın önleme faaliyetlerinin odağında yer alıyor.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE EVİNDE İKLİMLENDİRME SİSTEMİ KURARAK KENEVİR YETİŞTİREN ŞAHSIN ADRESİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA 9 KÖK KENEVİR BİTKİSİ VE 44 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.