Eğitimin içeriği:

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı ve Dünya KOAH Günü kapsamında bir bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Tosun katılımcılara akciğer kanseri ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ile ilgili risk faktörleri, hastalığın belirtileri, tanı yöntemleri ve tedavi süreçleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Tosun, konuşmasında özellikle erken tanının önemine vurgu yaptı ve akciğer hastalıkları konusunda toplumda farkındalığın artırılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Sigara bırakma desteği:

Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Tuğçe Polat Göktaş ise eğitimde sigara bağımlılığının etkileri, sigarayı bırakma yöntemleri ve kişiye özel destek seçenekleri hakkında bilgiler paylaştı. Göktaş, hastane bünyesinde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniği'nin sigarayı bırakmak isteyenlere profesyonel danışmanlık ve takip sunduğunu ifade etti.

Eğitimin genel hedefi, toplumda sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmek ve koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik farkındalığı artırmak oldu. Hastane yetkilileri, benzer farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE, AKCİĞER KANSERİ FARKINDALIK AYI VE DÜNYA KOAH GÜNÜ KAPSAMINDA EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ