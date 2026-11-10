Eskişehir jandarması kesinleşmiş 30 yıl 5 aylık hapis cezası bulunan firariyi yakaladı

operasyonun detayları:

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada Odunpazarı ilçesinde bir kişiyi tespit etti ve operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada hakkında 'Cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 30 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

hukuki süreç:

Şahısın jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargısal işlem sonucunda hükümlü tutuklandı ve resmi işlemlerin ardından Eskişehir Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Olay, il jandarma birimlerinin aranan şahısların yakalanmasına dönük çalışmalarının bir parçası olarak kayda geçti. Yakalanan hükümlüyle ilgili sayısal ve hukuki bilgiler yetkili merciler tarafından doğrulanmış olarak açıklandı.

ESKİŞEHİR'DE HAKKINDA 'CEBİR VE TEHDİT VEYA HİLE KULLANARAK KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA' SUÇUNDAN 30 YIL 5 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.