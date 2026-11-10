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4 gün önce işe başlamıştı: HABAŞ patlamasında hayatını kaybeden işçi gözyaşlarıyla defnedildi

İzmir Aliağa HABAŞ fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 57 yaşındaki Abdulkadir Kınacı, 4 gün önce işe başlamıştı; cenazeye bakan Işıkhan da katıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

4 gün önce işe başlamıştı: HABAŞ patlamasında hayatını kaybeden işçi gözyaşlarıyla defnedildi

cenaze töreni:

İzmir'in Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'ndeki Çınarlıdere Camiinde düzenlenen cenaze töreninde, 57 yaşındaki Abdulkadir Kınacı için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törene katılan protokol üyeleri ve yakınları, duygusal anlar yaşadı.

Namazın ardından Kınacı'nın naaşını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başta olmak üzere törene katılan protokol üyeleri omuzladı. Cenaze daha sonra defin için Çınarlıdere Mezarlığına götürüldü.

aile ve çalışma geçmişi:

Tören bilgilerinde, Kınacı'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi. Uzun yıllar pamuk fabrikasında çalıştıktan sonra emekli olduğu, ve patlamanın meydana geldiği fabrikada ise 4 gün önce işe başladığı kaydedildi.

Olayın ardından yakınları ve komşuları, Kınacı'nın yeni başladığı işte çalışmaya istekli olduğuna dair ifadeler paylaştı; cenazede de arkadaşları ve meslektaşları taziye için hazır bulundu.

protokol katılımı ve tören ayrıntıları:

Cenazeye bakan Işıkhan'ın yanı sıra AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kadir Eyyüp İnan, İzmir Valisi Süleyman Elban, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören boyunca taziyeler kabul edildi ve katılımcılar Kınacı için dua etti. Defin işlemleri tamamlandıktan sonra aile, yakın çevresiyle baş sağlığı dileklerini kabul etmeye devam etti.

İZMİR&#039;İN ALİAĞA İLÇESİNDEKİ DEMİR ÇELİK FABRİKASINDAKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERDEN EVLİ...

İZMİR'İN ALİAĞA İLÇESİNDEKİ DEMİR ÇELİK FABRİKASINDAKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERDEN EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI ABDÜLKADİR KINACI (57) İÇİN, MENEMEN İLÇESİ YAHŞELLİ MAHALLESİ'NDE BULUNAN ÇINARLIDERE CAMİİNDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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