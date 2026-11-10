Torba Rıza Anter Caddesi'nde kontrolsüz giriş sonrası otomobil beton mikserine çarptı

Bodrum'da trafik kazası

Muğla'nın Bodrum ilçesi Torba mahallesinde meydana gelen kazada, iddialara göre bir otomobil caddede ilerleyen beton mikserine çarptı. Olayın yaşandığı güzergah, 3011 Sokak ile Torba Rıza Anter Caddesi arasındaki bağlantı noktasında yer alıyor.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, 3011 Sokak yönünden Torba Rıza Anter Caddesi'ne kontrolsüz şekilde giriş yapan otomobil, caddede seyir halinde bulunan ve B.Ç. idaresindeki beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde hasar oluşurken, sürücü araç içinde yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Bölgedeki sağlık kuruluşu çalışanları kaza sonrası ilk müdahaleyi yaralıya yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla alınan yaralı E.D., tedavi için hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın kesin nedeni araştırılıyor.

Kazanın ardından bölge trafiğinde kısa süreli aksama yaşandı; yetkililer denetimlerin devam ettiğini bildiriyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE CADDEYE KONTROLSÜZ ÇIKIP BETON MİKSERİNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.