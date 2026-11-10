Aliağa'daki patlama soruşturmasında HABAŞ yönetimine gözaltı

Aliağa'daki patlama soruşturmasında gelişme

İzmir Aliağa'da HABAŞ Demir Çelik fabrikasında yaşanan patlama sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin yaralandığı olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Olayla bağlantılı yürütülen çalışmalarda, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu bildirilen Mehmet Rüştü Başaran İstanbul'da gözaltına alındı.

Gözaltı işlemi ve yetkili birimler:

Gözaltı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Kartal'da gerçekleştirildi. Şüphelinin ilk işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiği, burada tamamlanacak işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Olayın bilançosu ve soruşturmanın seyri:

Soruşturma kapsamında başlatılan teknik ve idari incelemeler devam ediyor. Emniyet yetkilileri, gözaltına alınan ismin savcılık ve İzmir emniyetiyle koordineli şekilde teslim edilmesinin ardından soruşturmanın bir sonraki aşamalarının yürütüleceğini belirtiyor. Patlamanın nedenine ilişkin bulguların takibi ve sorumluluk tespitine yönelik adımlar sürüyor.

İzmir’de 18 kişinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasında, fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı gözaltına alındı