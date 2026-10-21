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Eskişehir merkezli şebekeye darbe: 33 ildeki operasyonda 78 tutuklama

Eskişehir merkezli 33 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 101 kişiden 78'i tutuklandı; soruşturma finansal ağlara odaklandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir merkezli şebekeye darbe: 33 ildeki operasyonda 78 tutuklama

Operasyonun detayları

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından aylardır yürütülen soruşturma kapsamında, 33 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildikleri bildirildi.

yargılama süreci ve sonuçları:

Adliyeye çıkarılan toplam 101 şüpheliden 78 kişinin mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği, diğer şüphelilerden 21ine adli kontrol tedbiri uygulandığı ve 2 zanlının savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı açıklandı.

soruşturmanın odağı ve devam eden çalışmalar:

Yetkililer, yürütülen çok yönlü soruşturmanın öncelikli olarak yasa dışı bahis şebekesinin finansal ağını ve bağlantılarını deşifre etmeye odaklandığını belirtti. Ekiplerin delil toplama ve çözümleme çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Operasyonun sonuçları ve yürütülen soruşturma, bölgesel ve ulusal düzeyde yasa dışı bahisle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor; soruşturma sürecinde elde edilen bulguların ilerleyen aşamalarda dava dosyalarına yansıyacağı kaydedildi.

ESKİŞEHİR MERKEZLİ 33 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GENİŞ KAPSAMLI YASADIŞI BAHİS OPERASYONUNDA ADLİYEYE...

ESKİŞEHİR MERKEZLİ 33 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GENİŞ KAPSAMLI YASADIŞI BAHİS OPERASYONUNDA ADLİYEYE SEVK EDİLEN 101 ŞÜPHELİDEN 78'İ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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