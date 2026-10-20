Dolar 49,5742 +0,03%
Euro 55,7180 +0,24%
Bist 11.487,95 +0,51%
Altın Gram 6.595,65 -0,53%
EUR/USD 1,1233 +0,15%
Brent Petrol 110,97 +1,30%
--°

Eskişehir Odunpazarı'nda yasak parklar itfaiyenin müdahalesini geciktirdi

Eskişehir Odunpazarı'nda itfaiye, yasak ara sokakta park edilen araçlar nedeniyle müdahale etmekte gecikti; ihbar kedi içindi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir Odunpazarı'nda yasak parklar itfaiyenin müdahalesini geciktirdi

olay yeri ve ulaşım engeli:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Ertuğrulbey Sokak'ta, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine itfaiye ekipleri bir adrese yönlendirildi. İhbar, sokaktaki bir kedinin mahsur kaldığı yönündeydi. Ancak göreve giden itfaiye aracı, hem Ertuğrulbey Sokak hem de Yeşiltepe Sokak üzerinde yasak olmasına rağmen sokak kenarına bırakılmış araçlar nedeniyle ilerleyemedi.

müdahale süreci ve kedi kurtarma:

Siren sesine rağmen sokakta duran araçlar itfaiyenin ilerlemesini engelledi. Çevre esnafının uyarısıyla durumdan haberdar olan bir sürücünün hafif ticari aracını çekmesiyle itfaiye aracı Yeşiltepe Sokak'a girip trafiği aksatmayacak şekilde durabildi. Ekipler araçtan malzemelerini aldı ve binaya girerek mahsur kaldığı sanılan kediyi kontrol etti; kısa süre sonra kedinin kendi imkanlarıyla çıktığı belirlenince müdahaleye gerek kalmadı ve ekipler adresten ayrıldı.

mahallelinin tepkisi:

Dar sokaklara ve park yasağı bulunan alanlara yapılan bilinçsiz parkların acil durum müdahalelerini zorlaştırdığını söyleyen mahalle esnafı Sena Şahan, sürücüleri duyarlı olmaya çağırdı ve şöyle konuştu: "Ben artık buranın trafiğinden çok sıkıldım. Sürekli bir trafik var. Bakın, itfaiyemiz buraya zor girdi. Şuradaki arabalar gitmiyor. Bakın, yolu kapatmışlar; mesela bu itfaiye nasıl gidecek? Sürekli motorlar olduğu için hiç kimse yürüyemiyor. Buraya motor mu konur? İnsanlar buralara bir sürü motor ve bisiklet koyuyorlar. Polis buraya sürekli gelemiyor ki. Trafikten dolayı korna sesi akşama kadar sürüyor. Bu yola bir çözüm bulun. Ben artık daha fazla dayanamıyorum. Sürekli korna sesi duymaktan bıktım."

ESKİŞEHİR&#039;DE BİR ARA SOKAKTA YASAK OLMASINA RAĞMEN DURAKLAYAN ARAÇLAR SEBEBİYLE İTFAİYE ARACI...

ESKİŞEHİR'DE BİR ARA SOKAKTA YASAK OLMASINA RAĞMEN DURAKLAYAN ARAÇLAR SEBEBİYLE İTFAİYE ARACI İLERLEYEMEDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zonguldak seçim kavgası: sanıklar müdahale iddialarını reddetti
images

Uşak'ta düzenlenen büyük narkotik operasyonunda 27 tutuklama
images

Ters yolda ısrar eden avukata 13 bin TL ceza
images

Kepez'de el yapımı silah ticaretine darbe: 32 tabanca, 30 şarjör ele geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Van Gölü'nün uzaydan görünen ebru desenleri hayran bırakıyor

Gölcük Ulaşlı sahili taşkınlara karşı güçlendirildi, yürüyüş ve yeşil alanlar hizmete açıldı

Gençler Bolvadin'de sabah namazında buluştu

Uşak'ta düzenlenen büyük narkotik operasyonunda 27 tutuklama

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi