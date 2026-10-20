Eskişehir Odunpazarı'nda yasak parklar itfaiyenin müdahalesini geciktirdi

olay yeri ve ulaşım engeli:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Ertuğrulbey Sokak'ta, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine itfaiye ekipleri bir adrese yönlendirildi. İhbar, sokaktaki bir kedinin mahsur kaldığı yönündeydi. Ancak göreve giden itfaiye aracı, hem Ertuğrulbey Sokak hem de Yeşiltepe Sokak üzerinde yasak olmasına rağmen sokak kenarına bırakılmış araçlar nedeniyle ilerleyemedi.

müdahale süreci ve kedi kurtarma:

Siren sesine rağmen sokakta duran araçlar itfaiyenin ilerlemesini engelledi. Çevre esnafının uyarısıyla durumdan haberdar olan bir sürücünün hafif ticari aracını çekmesiyle itfaiye aracı Yeşiltepe Sokak'a girip trafiği aksatmayacak şekilde durabildi. Ekipler araçtan malzemelerini aldı ve binaya girerek mahsur kaldığı sanılan kediyi kontrol etti; kısa süre sonra kedinin kendi imkanlarıyla çıktığı belirlenince müdahaleye gerek kalmadı ve ekipler adresten ayrıldı.

mahallelinin tepkisi:

Dar sokaklara ve park yasağı bulunan alanlara yapılan bilinçsiz parkların acil durum müdahalelerini zorlaştırdığını söyleyen mahalle esnafı Sena Şahan, sürücüleri duyarlı olmaya çağırdı ve şöyle konuştu: "Ben artık buranın trafiğinden çok sıkıldım. Sürekli bir trafik var. Bakın, itfaiyemiz buraya zor girdi. Şuradaki arabalar gitmiyor. Bakın, yolu kapatmışlar; mesela bu itfaiye nasıl gidecek? Sürekli motorlar olduğu için hiç kimse yürüyemiyor. Buraya motor mu konur? İnsanlar buralara bir sürü motor ve bisiklet koyuyorlar. Polis buraya sürekli gelemiyor ki. Trafikten dolayı korna sesi akşama kadar sürüyor. Bu yola bir çözüm bulun. Ben artık daha fazla dayanamıyorum. Sürekli korna sesi duymaktan bıktım."

ESKİŞEHİR'DE BİR ARA SOKAKTA YASAK OLMASINA RAĞMEN DURAKLAYAN ARAÇLAR SEBEBİYLE İTFAİYE ARACI İLERLEYEMEDİ.