Eskişehir polisi kapı kapı dolaşarak dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 1 ile 20 Kasım tarihleri arasında vatandaşları bilgilendirme faaliyetleri yürüttü. Çalışmanın hedefi, hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarını azaltmak ve toplumun güvenlik bilincini güçlendirmek olarak belirtildi.

bilgilendirme çalışmasının kapsamı:

Ekipler semt pazarları, apartmanlar, siteler, cami dernekleri ve umuma açık alanlar gibi farklı noktalarda vatandaşlarla bir araya geldi. Yerinde yapılan görüşmelerde sık rastlanan dolandırıcılık yöntemleri ve alınabilecek basit önlemler aktarıldı.

vatandaşlara verilen temel önlemler:

Polisler özellikle evden ayrılırken ikamet ve apartman kapılarının kilitlenmesi, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak para veya kıymetli eşya talep eden kişilere itibar edilmemesi ve iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Şüpheli durumlarda yetkililere haber verilmesi istendi.

Ayrıca hazırlanan dijital uyarı içerikleri, kamu kurumları ve belediyelere ait LED ekranlarda yayınlanarak daha geniş kitlelerin bilinçlendirilmesi sağlandı. Emniyet yetkilileri, benzer olaylara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaya devam etmelerini vurguladı.

ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE BELİRLİ TARİHLER ARASINDA VATANDAŞLAR ÇEŞİTLİ DONDURUCUCULUK OLAYLARINA KARŞI BİLGİLENDİRİLDİ.