Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Kırçuval Oteli davasında 8 sanığa hapis cezası verilirken, 3 sanık beraat etti ve yurt dışı yasağı kondu.
Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Kırçuval Oteli
Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.
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