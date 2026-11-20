Oyun sırasında kaybolan 3,5 yaşındaki Tuna Geyik su havuzunda ölü bulundu

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Dağarlar Mahallesi’nde bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, 3,5 yaşındaki Tuna Geyik evlerinin önünde oyun oynarken bir süre sonra kayboldu.

Olayın gelişimi:

Ailenin ve yakınlarının aramaları sonucunda küçük Tuna, evin yakınında bulunan bir su havuzunda bulundu. Sudan çıkarılan çocuk, yakınları tarafından hızla Sarıgöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen çocuğun yaşamı kurtarılamadı. Minik Tuna’nın cansız bedeni, inceleme için İzmir Adli Tıp Kuruluna gönderildi.

Soruşturma sürüyor:

Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde ve çevresinde inceleme başlattı. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor ve gerekli adli işlemler devam ediyor.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE EVİNİN ÖNÜNDE OYUN OYNARKEN KAYBOLAN 3,5 YAŞINDAKİ TUNA GEYİK, YAKINLARI TARAFINDAN SU HAVUZUNDA BULUNDU. HASTANEYE KALDIRILAN KÜÇÜK ÇOCUK, YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI.