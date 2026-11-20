Olay yeri ve yangının görünümü:
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi otoban yolu Hamitabat mevkiinde seyir halindeki bir tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sardı; gökyüzünü kaplayan metrelerce yükseklikte dumanın çevreden birçok noktadan görüldüğü bildirildi.
Müdahale ve yaralanan sürücü:
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tırın sürücüsü yaralı olarak sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı:
Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar başlatıldı; yetkililer olayla ilgili araştırmanın sürdüğünü bildirdi.
KIRKLARELİ’NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE OTOBAN YOLU HAMİTABAT MEVKİİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR TIRDA YANGIN ÇIKTI. KISA SÜREDE BÜYÜYEN YANGINDA TIR ALEVLERE TESLİM OLURKEN, YÜKSELEN YOĞUN DUMANLAR KİLOMETRELERCE UZAKLIKTAN GÖRÜLDÜ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!