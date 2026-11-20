Lüleburgaz'da otobanda tır alev aldı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Lüleburgaz Hamitabat mevkiinde seyir halindeki tırda çıkan yangın kısa sürede büyüdü; bir sürücü yaralandı, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri müdahale etti.