Tezgâhlarda bolluk ve fiyatlar:

Eskişehir’de sonbaharla başlayan balık bereketi Aralık ayına girilirken devam ediyor. Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi, Taşbaşı İş Merkezi karşısında balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer, tezgâhlara Karadeniz’in Zonguldak, Sinop ve Ereğli bölgelerinden taze ürünlerin getirildiğini söylüyor. Arslanbenzer, sezonda palamut ve hamsi bolluğu yaşandığını; palamutun tanesinin yaklaşık 1 kilo geldiğini ve fiyatının 100 ila 125 lira arasında, hamsinin kilogram fiyatının ise halen 250 lira civarında olduğunu belirtti.

Arslanbenzer, tezgâhlardaki bolluk ve uygun fiyatların tüketiciler için fırsat yarattığını ancak bunun bilinçli tüketimle birleşmesi gerektiğini vurguluyor. Hem sağlık hem lezzet açısından doğru seçim ve saklama yöntemlerinin önemine dikkat çekiyor.

Doğru saklama yöntemleri:

Arslanbenzer uzun süreli saklama için balığın bütün olarak derin dondurucuya konmasını tavsiye ediyor. Sözleri şöyle: "Palamudu derin dondurucuya bütün olarak atmalarını tavsiye ediyorum. Balık temizlenince şok kokusu ete giriyor. Ama bütün atıp streçler veya vakum yaparlarsa daha uzun bekleme süresi olur. Ayıklandığı zaman balığın eti açıkta kalıyor, poşete koysalar dahi dondurucu kokusu ve ağır kokular siner, ancak bütün koyarlarsa balığın içine hiçbir şey giremez."

Bu uyarıda Arslanbenzer, balığın iç organları çıkarıldığında veya fileto haline getirildiğinde etin dış ortama maruz kaldığını, bunun da dondurucudaki diğer gıdaların kokusunu ve nemini çekmeye neden olduğunu belirtiyor. Bu nedenle streç veya vakumlama gibi koruyucu katmanlar öneriliyor.

Kısa süreli muhafaza ve taze tüketim:

Kısa süre içinde tüketilecek balıkların ise derin dondurucuya değil, buzdolabının normal soğutucu kısmına konulması gerektiğini açıklayan Arslanbenzer, pratik bir yöntem olarak tüketicilere balığı poşetten çıkarıp bir tabağa koyarak hava almasını sağlamasını söylüyor: "Birkaç gün içinde tüketilecek balıklar derin dondurucuya değil, buzdolabının normal soğutucu kısmına konulmalıdır. Vatandaşlarımız balığı poşetten çıkarıp bir tabağa almalı ve hava almasını sağlamalıdır. Aksi takdirde balıklar poşet içinde terleme yapar, solar ve buzdolabındaki diğer kokuları içine çeker."

Bu uygulama balığın görünümünü ve dokusunu korumaya yardımcı olur; poşet içindeki terleme eti zayıflatır ve diğer kokuların nüfuz etmesine zemin hazırlar.

Balık alırken dikkat edilecekler:

Arslanbenzer, bilinçli tüketimin temel unsurunun tazelik olduğunu vurguluyor ve alım sırasında göz ve solungaç kontrollerinin yapılmasını öneriyor: "Balık alırken öncelikle gözlerine ve halk arasında kulağı olarak bilinen solungaçlarına dikkat edilmeli. Balığın solungaçlarının canlı ve kırmızı renkte olması gerekir. 1-2 günlük balığın solungaçları rengini korurken, 3 günü bulan balıklarda bu kırmızılık kaybolmaya başlar ve bayatlama sinyali verir."

Son olarak Arslanbenzer, tezgâhlardaki hareketliliğin kış sonuna kadar sürmesini beklediklerini belirterek vatandaşlara sağlıklı ve bilinçli tüketim çağrısında bulundu.

ESKİŞEHİR'DE BALIKÇILIK YAPAN ERKAN ARSLANBENZER, TÜKETİCİLER İÇİN BİLİNÇLİ TÜKETİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEREK TAZE BALIK SEÇİMİ VE DOĞRU SAKLAMA KOŞULLARI HAKKINDA ÖNEMLİ UYARILARDA BULUNDU