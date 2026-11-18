etkinlikte neler yaşandı:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Bilecik Huzurevi'nde düzenlenen bocce maçında bir araya geldi. Etkinlikte çocuklar hem spor yapma hem de huzurevi sakinleriyle vakit geçirme fırsatı buldu.

etkinliğin katılımcıları ve anlar:

Organizasyona Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da katılarak çocuklarla yakından ilgilendi. İlhan, maç boyunca çocuklara eşlik ederek heyecanlarına ortak oldu ve etkinlik boyunca renkli, neşeli görüntüler oluştuğunu belirtti.

Huzurevi sakinleriyle kurulan sıcak temas, çocukların sosyal becerilerinin gelişmesine katkı sağlarken, büyükler için de moral verici anlar sundu. Etkinlik boyunca sohbetler, alkışlar ve karşılıklı destek öne çıktı.

amaç ve değerlendirme:

Nejat İlhan, "Çocuklarımızın sosyal hayata katılmalarını, büyüklerimizle bir araya gelerek güzel anılar biriktirmelerini çok önemsiyoruz. Bu tür etkinliklerle kuşaklar arasındaki bağı güçlendirmeyi ve çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi. İl müdürlüğü yetkilileri, benzer etkinliklerin sürdürüleceğini ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

ÇOCUKLAR VE HUZUREVİ SAKİNLERİ BOCCE SAHASINDA BULUŞTU