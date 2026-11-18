Eskişehir’de boş bir evi bakımevine çevirdi

Emekli olan Nurten Köroğlu, sokakta yaşamak zorunda kalan hayvanlara kalıcı bir alan sağlamak amacıyla önceden kullanılmayan bir evi kiraladı. Evin bahçesini ve çevresini temizleyip, geri dönüşüm malzemeleriyle düzenleyen Köroğlu, burayı hem hayvanların rahatça dolaşabileceği bir alan haline getirdi hem de çevrede farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Bakım, düzenleme ve günlük hayat:

Köroğlu, baktığı hayvanların sayısının değiştiğini belirterek şu bilgileri veriyor: "Baktığım kedilerin sayıları sürekli değişiyor. Şu anda 15-20 adet, çoğunlukla yavru olan kedilere bakıyorum." Birçoğunun annesinin kaza geçirdiğini, anneleri olmadığında yavruları alıp evde büyüttüğünü, daha sonra onları buraya getirip bıraktığını anlattı. Alanı dikkat çekici hale getirmek için geri dönüşümden bulduğu malzemelerle süslemeler yaptığını ve böylece insanların durup bakmasını sağlamak istediğini söylüyor.

Toplumsal etki ve sürdürülebilir planlar:

Köroğlu, ziyaretçilere çay ikram ederek yerin yalnızca bir barınak değil, aynı zamanda paylaşım ve farkındalık noktası olmasını hedefliyor: "İnsanlar bir uğrasınlar, çayımı içsinler ve fark etsinler istedim". Bu tutulan yerin tanıdığının yeri olduğunu, kendisinin yan evde oturmadığını ve aylık giderinin 5 bin olduğunu belirtti. İmkanları el verdiği sürece daha fazla hayvana el uzatmayı planladığını ifade etti.

Proje, basit müdahaleler ve toplulukla kurulan küçük bağlarla sokak hayvanlarının yaşam koşullarında somut iyileşmeler sağlanabileceğini gösteriyor. Köroğlu’nun çalışması, mahalledeki diğer vatandaşları da sürece dahil ederek hem hayvanlar için daha güvenli alanlar oluşturmayı hem de hayvan hakları konusunda yerel farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

ESKİŞEHİR'DE YAŞAYAN NURTEN KÖROĞLU, SOKAKTA YAŞAYAN CANLILARA BAKMAK İÇİN ÖNCEDEN KULLANILMAYAN EVİ KİRALAYIP, GERİ DÖNÜŞÜMLERLE SÜSLEYEREK BU ALANDA HAYVANLARA SICAK BİR YUVA OLUŞTURUYOR.