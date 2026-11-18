Bilecik huzurevinde gerçekleşen ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Bilecik Huzurevini ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında kurumda düzenlenen el sanatları atölyesini gezdi ve katılımcıların ortaya koyduğu çalışmaları yakından inceledi. İlhan, atölye sorumlularından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve sakinlerle bir süre sohbet etti.

Atölye ve üretim süreci:

Atölyede sergilenen el emeği ürünler İlhan tarafından tek tek değerlendirildi. Çalışmaların hem sosyal hem de bireysel anlamda katılımcılara katkı sağladığını belirten İlhan, üretkenliğin yaşlıların günlük yaşamına olumlu etkileri olduğuna dikkat çekti. Emekle hazırlanan ürünlerin, sakinlerin kendilerini değerli hissetmesine yardımcı olduğunu vurguladı.

sosyal katılımın önemi:

İl Müdürü İlhan ziyaretinde, kurum temsilcileri ve huzurevi sakinleri ile kurduğu diyalog sırasında şu mesajı paylaştı:

Büyüklerimiz bizim en kıymetli değerlerimiz. Onların hayatın içinde aktif olmalarını, ilgi alanları doğrultusunda üretmelerini ve kendilerini mutlu hissetmelerini önemsiyoruz. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz

Ziyaret, huzurevi sakinlerinin üretime katılımının desteklenmesi ve sosyal yaşamlarına katkı sağlanması yönünde atılan adımların yerinde görülmesiyle son buldu.

İL MÜDÜRÜ İLHAN, HUZUREVİNDE EL EMEĞİ ÜRÜNLERİ İNCELEDİ