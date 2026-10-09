Eskişehir uygulamasında kiralanan araç için çalıntı ihbarı sürücüyü şoke etti

Olayın özeti

İstanbul'dan kiraladığı otomobille Eskişehir'e gelen sürücü, kent girişinde yapılan kontrollerde aracın çalıntı ihbarlı olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Bursa çevreyolu kontrol noktasında durduruldu:

Edinilen bilgiye göre, B.G. isimli sürücü İstanbul'dan D.Y. adlı kişiden kiraladığı 34 NHU 520 plakalı otomobille kent merkezine seyir halindeydi. Sürücü, Eskişehir girişindeki Bursa çevreyolu kontrol noktasında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince rutin uygulama kapsamında durduruldu.

Rutin kontrollerde çalıntı ihbarı çıktı:

Polis ekipleri tarafından yapılan evrak ve plaka sorgulamasında, otomobil hakkında çalıntı ihbarı bulunduğu tespit edildi. Aracın çalıntı olduğu bilgisini alan B.G. büyük bir şaşkınlık yaşadı ve durumu anlamaya çalıştı; kısa süre sonra aracı kiralayan kişi olan D.Y.'yi arayarak bilgi almaya çalıştı.

Olayla ilgili emniyet yetkilileri, çalıntı ihbarının muhtemelen araç filosu sahibi ile kiralama firması arasındaki bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını değerlendirdi. Bu nedenle ihbarın yanlış ya da ihtilaflı olabileceği ifade edildi.

Sürücü B.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, çalıntı ihbarı bulunan otomobil çekici ile alınarak yediemin otoparkına çekildi. Konuyla ilgili soruşturma ve gerekli incelemeler emniyet birimlerince sürdürülüyor.

Kiraladığı araç çalıntı çıkan sürücü polisin uygulamasında şok oldu