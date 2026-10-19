eskişehir'de azerbaycan'ın yeniden bağımsızlığı 35. yılında onurlandırıldı

Eskişehir'de 35. yıl kutlaması

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği tarafından düzenlenen programda, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yeniden bağımsızlığının 35. yılı bir dizi konuşma ve gala yemeği ile anıldı. Etkinlikte protokol üyeleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli yer aldı.

etkinliğin yapısı ve katılımcılar:

Program, konukların selamlanması ve günün anlam ve öneminin vurgulanmasıyla başladı. Açılışta katılımcılara hitaben yapılan konuşmalarda, bağımsızlık mücadelesi, millî değerlerin korunması ve Türkiye‑Azerbaycan kardeşliğinin taşıdığı önem ön plana çıkarıldı.

konuşmalar ve plaket takdimi:

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkan Yardımcısı Sirac Yaguboğlu, bağımsızlığın tarihî önemine ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde iki gün boyunca gerçekleştirilen Uluslararası Azerbaycan Kongresi paydaşlarından olan Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Burhan Sayılır da duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı. Sayılır'a, kongrenin düzenlenmesine sunduğu katkı ve iş birliği nedeniyle plaket takdim edildi.

Programın kapanış konuşmasını yapan Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Uzm. Ecz. Cavid Aydın, Azerbaycan'ın bağımsızlığının korunmasının, millî ve kültürel değerlerin yaşatılmasının ve iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Aydın, programa katılanlara ve destek veren kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerini iletti.

Etkinlik, hem anma hem de bağları pekiştirme amacı taşıyan konuşmalar ve takdimlerle sona erdi; katılımcılar günün anlamını ve Türkiye‑Azerbaycan ilişkilerinin önemini vurgulayarak programdan ayrıldı.

ESKİŞEHİR’DE AZERBAYCAN’IN YENİDEN BAĞIMSIZLIĞININ 35. YILI COŞKUYLA KUTLANDI