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Sarıgöl'de öğrenci gelişimi için yerinde inceleme ve spor desteği

Yıldıray Demirtaş ve Yüksel Kanyılmaz, Bağlıca Halil Duran İlk ve Ortaokulunu yerinde inceleyip öğrencilere spor malzemesi desteği verdi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Sarıgöl'de öğrenci gelişimi için yerinde inceleme ve spor desteği

ziyaretin kapsamı ve tespitler:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ile Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Bağlıca Halil Duran İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek okulun genel durumunu, çevresini ve yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi. Ziyarette okul yetkilileriyle karşılıklı bilgi alışverişi yapılarak mevcut ihtiyaçlar değerlendirildi.

Okulun fiziki koşulları ile eğitim ortamlarının durumu ele alınırken, eksikliklerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesine yönelik gözlemler kayda geçirildi. Yerinde yapılan tespitlerin, okul yönetimi ile iş birliği içinde çözüm üretme sürecini hızlandıracağı vurgulandı.

spor malzemesi desteğinin amacı ve önemi:

Ziyaret kapsamında okula spor malzemeleri ulaştırıldı. Bu destek, öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak ve spora olan ilgilerini güçlendirmek amacıyla yapıldı. Saha uygulamaları ve ders dışı etkinliklerde kullanılacak malzemelerin eğitim-öğretim sürecine olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

Yetkililer, sporun öğrencilerin fiziksel gelişimine ek olarak sosyal becerilerinin ve takım çalışmalarının güçlendirilmesinde önemli olduğunu belirtti. Bu nedenle yapılan destekle hem öğrencilerin katılımının teşvik edilmesi hem de okul içi etkinliklerin çeşitlendirilmesi amaçlandı.

ileriye dönük planlar ve sürdürülebilirlik:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okulları yerinde ziyaret ederek ihtiyaçları tespit etmeye ve öğrencilerin akademik, sosyal ve fiziksel gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi. Yapılan tespitlerin ardından gerekli yönlendirmelerin ve desteklerin planlanacağı ifade edildi.

Okul yönetimi ve öğretmenlerle iş birliği içinde ihtiyaçların takip edilmesi ve benzer desteklerin diğer kurumlara da ulaştırılması için çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ VE ŞUBE MÜDÜRÜ YÜKSEL KANYILMAZ, BAĞLICA HALİL...

SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ VE ŞUBE MÜDÜRÜ YÜKSEL KANYILMAZ, BAĞLICA HALİL DURAN İLK VE ORTAOKULUNU ZİYARET EDEREK OKULUN İHTİYAÇLARINI YERİNDE İNCELEDİ, ÖĞRENCİLERE SPOR MALZEMESİ DESTEĞİNDE BULUNDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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