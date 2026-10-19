Öğretmenlerin kırsal ulaşım yükünü hafifletme çağrısı: aylık destek ve tazminat talebi

talebin özeti:

Türk Eğitim-Sen, köy ve ulaşımı güç okullarda görev yapan öğretmenlerin yaşadığı ekonomik ve fiili eşitsizlikleri gidermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı talepte bulundu. Sendika; aylık düzenli yol desteği, toplu taşıma bulunmayan bölgelere personel servisi tahsisi ve mevzuat çerçevesinde kırsal görev tazminatı öngören düzenlemeler yapılmasını istiyor.

gerekçe ve sahadaki sorunlar:

Sendika açıklamasında, köy ve kırsal yerleşimlerde eğitim hizmetinin sürekliliğini sağlamak üzere buralarda görev yapan öğretmenlerin üstlendiği sorumluluğun hayati önemde olduğuna dikkat çekildi. İl ve ilçe merkezlerine uzak okullarda görev yapan öğretmenlerin, toplu taşıma seferlerinin yetersizliği veya hiç bulunmaması nedeniyle kişisel imkânlarıyla ulaşım sağlamak zorunda kaldıkları; bunun akaryakıt, araç bakım-onarımı, lastik ve yıpranma gibi düzenli maliyetler yaratarak süregelen ekonomik külfete dönüştüğü vurgulandı.

Bu koşulların, aynı unvan ve sorumlulukla merkezi bölgelerde görev yapan meslektaşlarla kırsalda görev yapanlar arasında fiili ve gelir eşitsizliği doğurduğu belirtildi.

hukuki dayanak ve mevzuat değerlendirmesi:

Türk Eğitim-Sen, taleplerini Anayasa’nın 10. maddesinde yer alan kanun önünde eşitlik ilkesi ile Anayasa’nın 49. ve 55. maddelerindeki sosyal devlet ve ücrette adalet hükümlerine dayandırdı. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile mevcut 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun, mutat gidiş-gelişleri düzenli bir ödeme kalemi olarak karşılama konusunda yetersiz kaldığına dikkat çekildi.

Sendika, zorlu coğrafi ve fiziki şartlarda hizmet veren eğitimcilerin ulaşım maliyetlerini şahsi bütçelerinden karşılamaya mahkûm edilmesinin kamu personel rejimi ve sosyal devlet ilkeleriyle bağdaşmadığını savunuyor.

önerilen uygulama modelleri ve beklentiler:

Türk Eğitim-Sen’in önerileri arasında şunlar yer alıyor: okulun merkeze olan mesafesi ve günlük kat edilen yol gibi objektif kriterlere göre aylık düzenli ulaşım/yol desteği sağlanması; toplu taşıma imkânı olmayan yerleşimlerde kamu eliyle personel servislerinin tahsis edilmesi veya yerel idarelerle koordinasyon kurularak ücretsiz ulaşım imkânlarının oluşturulması; il ve ilçe merkezlerinden belirli bir mesafenin ötesindeki okullar için mevzuat düzenlemesiyle kırsal görev tazminatı veya ek ödeme yapılması.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde bütçe ve mevzuat koordinasyonunun sağlanması, kriter tespitleri ve uygulama modellerinin geliştirilmesi amacıyla sendika temsilcilerinin de katılacağı bir çalışma komisyonu kurulması talep edildi. Sendika, yürütülecek çalışmaların sonucunun kendilerine yazılı olarak bildirilmesini istedi.

Sonuç olarak Türk Eğitim-Sen, kırsal bölgelerde görev yapan öğretmenlerin istihdam sürekliliğini sağlamak, çalışma şartlarını adil hale getirmek ve ulaşım kaynaklı mağduriyetleri kalıcı biçimde gidermek üzere idari ve yasal girişimlerin ivedilikle başlatılmasını talep ediyor.

TÜRK EĞİTİM-SEN, KÖY VE ULAŞIMI GÜÇ OKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE AYLIK DÜZENLİ YOL DESTEĞİ SAĞLANMASI, PERSONEL SERVİSİ TAHSİS EDİLMESİ VE KIRSAL GÖREV TAZMİNATI VERİLMESİ TALEBİYLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA YAZILI BAŞVURUDA BULUNDU.