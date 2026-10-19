Vanlı öğrenciler tarih ve kent hafızasını yerinde keşfetti

Gezinin amacı ve organizasyon:

Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarihim Geleceğimdir Projesi" kapsamında, AR-GE Birimi koordinasyonunda il genelindeki öğrencilere yönelik tarihî ve kültürel geziler düzenleniyor. Programla amaçlanan, öğrencilerin yaşadıkları kentin somut kültürel mirasını yerinde görmeleri ve tarih bilincini güçlendirmeleri olarak açıklandı.

Bu kapsamda düzenlenen son etkinliğe Tev İfakat Yavuz Ortaokulu 7-G sınıfı öğrencileri katıldı. Sabah saat 09.00'da okuldan otobüsle hareket eden grup, rehber eşliğinde kentin önemli tarihî noktalarını ziyaret etti.

Hüsrev Paşa Külliyesi ve eski şehir ziyaretleri:

Gezinin ilk durağı, Van Kalesinin güneyinde yer alan ve kentin tarihî dokusunu yansıtan Hüsrev Paşa Külliyesi ile eski şehir bölgesiydi. Öğrenciler, restorasyon çalışmaları süren yapıların çevresini inceleyerek bölgenin mimari özellikleri, yerleşim düzeni ve koruma çabaları hakkında bilgi aldı.

Katılımcılar ziyaret sırasında bol bol fotoğraf çekti ve gözlemlerini not aldı; öğretmenler, gençlerin yerinde gözlem yapmasının bu tür değerlerin aktarımında etkili olduğunu vurguladı.

Zeve Şehitliği'nde tarihî anlatılar ve duyarlılık:

Programın bir sonraki durağı Tuşba ilçesindeki Zeve Şehitliği oldu. Öğrenciler, burada bölgenin tarihî geçmişi ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan acı olaylara ilişkin anlatımları dinledi. Rehberler, şehitlikte yaşananları aktarırken toplumların kolektif hafızasındaki yerinin önemine dikkat çekti.

Etkinlik boyunca öğrenciler, geçmişte yaşanan insani kayıpların ve tarihî olayların toplumsal bellekteki etkilerini sorgulama fırsatı buldu; ziyaret, duygusal bir atmosfer içinde tamamlandı.

Tev İfakat Yavuz Ortaokulu 7-G öğrencisi Ferdi Ulutaş, geziye ilişkin olarak okul, öğretmenler ve Millî Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederek, projenin kentin tarihî ve kültürel bölgelerini görme açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Yetkililer, Tarihim Geleceğimdir Projesi kapsamında düzenlenen bu tür tarihî ve kültürel gezilerin önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini açıkladı.

VAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “TARİHİM GELECEĞİMDİR PROJESİ” KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARINI ZİYARET EDİYOR.