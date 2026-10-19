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Okulda trafik bilinci: Türkeli'de öğrencilere uygulamalı eğitim

Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine trafik işaretleri, emniyet kemeri ve güvenli yolculuk kurallarını anlattı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Okulda trafik bilinci: Türkeli'de öğrencilere uygulamalı eğitim

Türkeli'de öğrencilere trafik eğitimi

Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine trafik güvenliği konusunda kapsamlı bilgiler verildi. Programı yürüten birim, çalışmanın çocukların trafikte daha bilinçli hareket etmesini sağlamayı hedefledi.

Eğitimde işlenen konular:

Etkinlikte, öğrencilere temel trafik kuralları, yayalar için güvenli davranış biçimleri ve trafik işaret ve levhalarının anlamları anlatıldı. Ayrıca okul servis araçlarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve emniyet kemeri kullanımının önemi üzerinde duruldu. Sunumlar, öğrencilerin yaş düzeyine uygun şekilde örnekler ve açıklamalar içeriyordu.

Süreklilik ve amaç:

Eğitimin amacı, çocuklarda kalıcı bir trafik bilinci oluşturmak ve güvenli yolculuk alışkanlıklarını kazandırmaktı. Yetkililer, benzer eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti ve toplumun tüm paydaşlarının katkısının önemine vurgu yaptı. Çalışma, okul ve emniyet iş birliğinin örneği olarak değerlendirildi.

TÜRKELİ’DE ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ TÜRKELİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN CUMHURİYET...

TÜRKELİ’DE ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ TÜRKELİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN CUMHURİYET İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK KURALLARI VE GÜVENLİ YOLCULUK KONUSUNDA EĞİTİM VERDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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