Olayın ayrıntıları

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Bulvarı No: 123 adresinde dün gece meydana gelen olayda, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen İ.A.U. adlı şahsın, borcu olduğu iddia edilen iş yerine geldiği ve yanında getirdiği tabancayla 3 el ateş açtığı bildirildi. Açılan ateş sonucu mermilerden 2'si iş yerinin camlarına isabet ederken, olayda kişi yaralanması olmadığı kaydedildi.

olayın gelişimi:

Şüpheli, olayın ardından 11 ACF 500 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ve iş yeri yetkililerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kaçan aracın plakasını tespit ederek kısa sürede takip başlattı.

polis müdahalesi ve soruşturma:

Polis ile şüpheli arasında yaşanan kovalamaca, Tepebaşı ilçesi Aşağı Söğütönü Mahallesi 1531. Sokak civarında sona erdi. Ekipler tarafından önünün kesildiği belirtilen araçtaki İ.A.U. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, kurşunlanan iş yerinde çalışma yaparken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

ESKİŞEHİR'DE BORCU OLDUĞU İDDİA EDİLEN MEKANA TABANCAYLA ATEŞ AÇIP OTOMOBİLLE KAÇAN ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNİN KOVALAMACASI SONUCU YAKALANDI.