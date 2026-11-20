Kürsüde kül protestosu

Brüksel'de düzenlenen kanser zirvesinde, Avrupa Birliği (AB) Sağlık Komiseri Oliver Varhelyi konuşma yaptığı sırada seyirciler arasından iki protestocu kürsüye doğru ilerleyerek Varhelyi'nin üzerine bir kabın içindeki külleri fırlattı. Olay, zirvede planlanan pestisit düzenlemelerine tepki olarak gerçekleştirildi.

Protestonun gerekçesi:

Protestocular, eylemi düzenlerken birinin "Bunlar, sizin pestisitleriniz yüzünden öldüreceğiniz insanların külleri" dediği, diğerinin ise "Ben bir kanser hastasıyım; bu kapsamlı yasayı protesto ediyorum" diye bağırdığı aktarıldı.

Olayın ardından:

Göstericilerin salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına devam eden Varhelyi, "Ne biçim insanlarsınız siz? Dediğim gibi, günaydın, kanserden ölenlerin küllerini etrafa saçmaya cüret etmelerine biraz şaşırdım" dedi. Fransız aktivist grup Les Soulevements de la Terre, protestonun dört kuruluş tarafından organize edildiğini ve eylem kapsamında dört kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Varhelyi konuşmasına devam etti ve etkinlik sürdü.

Belçika'da düzenlenen kanser zirvesinde pestisit karşıtı protestocu, Avrupa Birliği (AB) Sağlık Komiseri Oliver Varhelyi'nin üzerine kül fırlatarak, "Bunlar, sizin pestisitleriniz yüzünden öldüreceğiniz insanların külleri" dedi.