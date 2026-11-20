Arama çalışmaları ikinci gününde:

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Sinap Mahallesi sınırlarındaki Küçükfındık Yaylası'nda 18 Kasım Çarşamba akşamı kaybolduğu bildirilen 76 yaşındaki Mümine Kılıç için arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Kayıp ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve çalışmalar yerleşim ile ormanlık alanlarda yoğunlaştı.

Arama kapsamı ve katılan ekipler:

Çalışmalara jandarma, AFAD, UMKE, Erdemli Belediyesi ekipleri ile birlikte gönüllüler, vatandaşlar ve kayıp kadının yakınları katıldı. Ekipler sahayı bölgelere ayırarak hem yerleşim alanlarını hem de çevredeki ormanlık ve yayla yollarını sistematik şekilde tarıyor.

Mahallede seferberlik ve beklenti:

Mahalle sakinlerinden Sadettin İlhan, saha çalışmasının tüm kurumlarla sürdüğünü vurgulayarak, "Şu an kayıp teyzemizi arıyoruz. Belediyemiz, bütün kurumlarımız, AFAD, Jandarma, UMKE, bütün kurumlar seferberlik halindeyiz. Şu an aramaya devam ediyoruz, inşallah iyi bir sonuç alır buluruz" dedi. Diğer bir sakin Hacıali Koçak da kayıp kadının bulunması için herkesin seferber olduğunu belirtti.

Yetkililer ve arama ekipleri, ihbarın gelmesinin ardından başlatılan çalışmaları koordineli biçimde sürdürüyor; ekiplerin odak noktası hem yayla içi patikalar hem de kıyı ve orman dokusu oldu. Bölgedeki arama faaliyetleri devam ederken, yetkililer halktan benzer olaylara karşı duyarlı olunmasını ve varsa gözlem bilgilerini jandarmaya iletmelerini istiyor.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE 18 KASIM GÜNÜ AKŞAM SAATLERİNDE KAYBOLDUĞU BİLDİRİLEN 76 YAŞINDAKİ KADININ BULUNMASI İÇİN 2. GÜNÜNDE DE ARAMA ÇALIŞMASI SÜRDÜ.