Operasyonun genel sonuçları:

Jandarma ekiplerinin 33 ilde eş zamanlı düzenlediği narkotik operasyonlarında, 504 kg uyuşturucu madde ile 104 bin 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca çok sayıda kök kenevir ve skunk tespit edilip imha edildi. Toplam 254 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 159’u tutuklandı, diğer 95’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonun organizasyonu ve katılımcıları:

İşlemler, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütüldü. İller bazında faaliyet gösteren ekipler arasında bin 620 narkotik ve asayiş ekibi ile 8 bin 105 personel ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri yer aldı.

Suç örgütlenmesi ve yöntemlere ilişkin tespitler:

Yapılan çalışmalar, şüphelilerin yasa dışı kenevir ve skunk ekimiyle uyuşturucu üretimine kaynak sağladıklarını ve uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttüklerini gösterdi. Ayrıca, satışın sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştirilmesi tespit edildi; bu kanallar üzerinden yapılan ticaretin tespiti ve takibi operasyonun odak noktaları arasında yer aldı.

Yetkililer, yürütülen soruşturmaların devam ettiğini ve ele geçirilen maddelerin analizine ilişkin işlemlerin sürdüğünü bildirdi. Hukuki süreç kapsamında yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturma ve yargılama sürecinin takip edileceği belirtildi.

33 ildeki narkotik operasyonlarında 254 gözaltı