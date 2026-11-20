Hafızlık yolculuğu kutsal topraklarda tamamlandı

Düzce Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursunda eğitim gören altı kız öğrenci, umre ziyareti sırasında hafızlık süreçlerini kutsal topraklarda sonlandırdı. Eğitimlerini yürüten kurs öğreticisi Hatice Yazıcı rehberliğinde yapılan çalışmanın ardından öğrenciler kutsal mekânda ezberlerini tamamladı.

Hafızlık sürecinin son aşaması

Kutsal mekânları ziyaret eden öğrenciler, Kabe-i Muazzama huzurunda Kur'an-ı Kerim'in son bölümünden ayetleri tilavet ederek ezberlerini noktaladı. Umre ibadetiyle eşzamanlı gerçekleşen bu tamamlanma, öğrencilerin eğitimsel ve manevi yolculuğunun en önemli aşamalarından biri oldu.

Eğitim ve hatıra

Yıllar süren disiplinli çalışmanın ürünü olan bu başarı, kurs ve okul bünyesindeki eğitim programının somut bir yansıması olarak kayda geçti. Hafızlıklarını kutsal topraklarda tamamlayan öğrenciler için bu ziyaret, eğitim hayatlarında kalıcı ve anlamlı bir anı olarak yerini aldı.

Hafızlıklarını Kabe'de tamamlayan öğrenciler: Azra Betül Borucu, Beyzanur Ekici, Ceren Bilgin, Erva Şahin, Livanur Altındal ve Zehra Betül Arslan. Öğreticileri Hatice Yazıcı eşliğinde gerçekleştirilen bu tamamlanma, öğrencilerin eğitim sürecine dair unutulmaz bir bölüm oluşturdu.

DÜZCE MEHMET AKİF İNAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BÜNYESİNDEKİ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ KUR’AN KURSU’NDA EĞİTİM ALAN 6 KIZ ÖĞRENCİ, HAFIZLIK SÜREÇLERİNİ KUTSAL TOPRAKLARDA TAMAMLADI.