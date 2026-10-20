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Eskişehir'de çıkmaz sokakta yakalanan 16 yaşındaki sürücüye 295 bin TL ceza

Eskişehir'de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü babasının otomobiliyle dur ihtarına uymayıp kaçtı; çıkmaz sokakta yakalandı. 295 bin TL ceza, araç 60 gün men.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de çıkmaz sokakta yakalanan 16 yaşındaki sürücüye 295 bin TL ceza

Eskişehir'de polis takibi çıkmaz sokakta sonlandı

Odunpazarı ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 26 AON 159 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçmaya başlayan araç, ekiplerin takibi sonucu çıkmaz olan Oklu Sokak'a girdi ve kaçacak yer kalmayınca durduruldu.

Kovalamaca ve yakalanma:

Araçtan indirilen sürücünün 16 yaşındaki S.B.D. olduğu, otomobili babasının alarak trafiğe çıktığı belirlendi. Olayda sürücünün ehliyetsiz olduğu kaydedildi.

Uygulanan idari yaptırımlar:

Şahsa farklı maddelerden toplam 295 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca araç, trafik işlemleri kapsamında 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olayda kullanılan araç plakası, müdahale edilen sokak ve uygulanan para cezası ile trafikten men süresi polis kayıtlarına geçirildi.

ESKİŞEHİR&#039;DE POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN 16 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, GİRDİĞİ ÇIKMAZ...

ESKİŞEHİR'DE POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN 16 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, GİRDİĞİ ÇIKMAZ SOKAKTA SIKIŞTIRILARAK YAKALANDI. BABASININ ARACINI ALARAK TRAFİĞE ÇIKAN GENCE TOPLAM 295 BİN TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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