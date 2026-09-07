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Eskişehir'de denetimde durdu: alkollü sürücüye 25 bin lira ceza

Eskişehir'de Odunpazarı Emek Mahallesi Balsu Caddesi'nde yapılan denetimde durdurulan sürücünün 1.10 promil alkollü olduğu tespit edildi; A.B.'ye 25 bin TL ceza kesildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de denetimde durdu: alkollü sürücüye 25 bin lira ceza

Eskişehir'de denetimde durdu: alkollü sürücüye 25 bin lira ceza

Eskişehir'de polis ekiplerinin trafik denetimi sırasında durdurulan bir sürücüye idari para cezası uygulandı. Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Balsu Caddesi'nde dün gece meydana geldi.

Denetim anı ve tespitler:

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri şüphe üzerine 26 EV 442 plakalı aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücünün A.B. olduğu belirlendi ve ekiplerce sağlık kontrolleri ile alkol testi yapıldı.

Uygulanan ceza ve sonuç:

Gerçekleştirilen ölçümde sürücünün 1.10 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullanımı nedeniyle A.B. hakkında 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri trafik denetimlerinin sürdürülmeye devam edeceğini belirtiyor. Yetkililer, benzer uygulamaların alkolün trafikte yol açtığı riskleri azaltmayı ve kamu güvenliğini korumayı amaçladığını vurguluyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK DENETİMİNDE 1.10 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU...

ESKİŞEHİR'DE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK DENETİMİNDE 1.10 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN SÜRÜCÜYE 25 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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