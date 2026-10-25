Alanyalı öğrenciler Marmaris'in tarihine yerinde tanıklık etti

Gezi organizasyonu ve buluşma

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri Yunus Koç rehberliğinde Marmaris’e gelerek kentle tanışma fırsatı buldu. Ziyaret kapsamında öğrenciler, Marmaris ilçe yöneticileriyle bir araya geldi ve saha gezisine başladı.

Kaymakamın anlatımıyla kale ziyareti

Grup, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile buluşarak Marmaris Kalesini gezdi. Kaymakam Kaya, öğrencilere ilçenin tarihî geçmişi, kültürel zenginlikleri ve turizm değerleri hakkında bilgi verdi. Ziyaretin, Kaya ile Yunus Koç'un Gazipaşa'daki görev döneminden gelen tanışıklık çerçevesinde düzenlendiği belirtildi.

Öğrencilerle sohbet ve deneyim paylaşımı

Kale ziyaretinde öğrenciler, verilen bilgi ve anlatımları dinlerken gözlemlerde bulundu; gezi sırasında duygularını ve sorularını Kaymakam Kaya ile paylaştılar. Rehberli anlatımlar, öğrencilerin Marmaris’in yerel tarihini yerinde görerek öğrenmesini sağladı.

Yerinde yapılan bu tür etkinlikler, tarih ve kültür bilincinin pekiştirilmesi açısından önem taşıyor. Okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencilerin sahada gözlem yapması ve ilgililerle doğrudan iletişim kurmasının öğrenme deneyimini güçlendirdiğini vurguluyor.

Gezi, öğrencilerin Marmaris’in tarihî ve kültürel mirasını yakından tanımasına olanak sağlarken, ilçe yöneticileriyle kurulan bire bir temas da öğrencilerin bakış açısını genişletti.

ALANYALI ÖĞRENCİLER MARMARİS’İN TARİHİNİ KEŞFETMEYE GELDİ