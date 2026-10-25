İtfaiyenin hızlı müdahalesi diğer araçların zarar görmesini önledi: boş tanker yandı

olay yeri ve müdahale:

Afyonkarahisar'ın Veysel Karani Mahallesi 1152 Sokak adresinde park halindeki bir boş yakıt tankerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü ve yangının çevredeki diğer araçlara sıçraması önlendi.

hasar ve soruşturma:

Yangın sonucunda tanker kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

AFYONKARAHİSAR KENT MERKEZİNDE BOŞ YAKIT TANKERİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.