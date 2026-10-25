Köklüce kanyonu'nda heyecan doruğa çıktı: altıncı tırmanış festivali

Köklüce kanyonu'nda altıncı tırmanış festivali gerçekleştirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 23-25 Ekim 2026 tarihlerinde Araban ilçesi Köklüce (Ardıl) Kanyonu'nda düzenlenen 6. tırmanış festivali, doğa ve tırmanış tutkunlarını buluşturdu. Etkinlik, Türkiye'nin 81 ilinden sporcuların katılımıyla gerçekleşti ve bölgenin doğal dokusu içinde renkli görüntülere sahne oldu.

etkinliklerde öne çıkanlar:

Köklüce Mahallesi'nin eşsiz kaya oluşumları üzerinde yapılan yarışlar ve gösteriler, katılımcılara adrenalin dolu anlar yaşattı. Sporcular kıyasıya mücadele ederken, festival alanına gelen vatandaşlar doğanın tadını çıkarma fırsatı buldu. Organizasyon kapsamında güvenlik ve sporcu desteği ön planda tutuldu; etkinlikler boyunca bölgenin doğal güzellikleri vurgulandı.

yerel katılım ve teşekkür:

Köklüce Mahallesi Muhtarı Adem Delioğlu, festival için Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederek, 'Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bu yıl altıncısını düzenlediği Tırmanış Festivali için Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e teşekkür ederim' dedi. Yerel halk ve ziyaretçiler, etkinliğin hem spor hem de turizm açısından olumlu etkiler yarattığını belirtti.

KÖKLÜCE KANYONU’NDA ‘TIRMANIŞ FESTİVALİ’ DÜZENLENDİ