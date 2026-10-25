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Köklüce kanyonu'nda heyecan doruğa çıktı: altıncı tırmanış festivali

23-25 Ekim 2026'de Araban Köklüce (Ardıl) Kanyonu'nda düzenlenen 6. Tırmanış Festivali, Türkiye'nin 81 ilinden sporcuları bir araya getirdi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Köklüce kanyonu'nda heyecan doruğa çıktı: altıncı tırmanış festivali

Köklüce kanyonu'nda altıncı tırmanış festivali gerçekleştirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 23-25 Ekim 2026 tarihlerinde Araban ilçesi Köklüce (Ardıl) Kanyonu'nda düzenlenen 6. tırmanış festivali, doğa ve tırmanış tutkunlarını buluşturdu. Etkinlik, Türkiye'nin 81 ilinden sporcuların katılımıyla gerçekleşti ve bölgenin doğal dokusu içinde renkli görüntülere sahne oldu.

etkinliklerde öne çıkanlar:

Köklüce Mahallesi'nin eşsiz kaya oluşumları üzerinde yapılan yarışlar ve gösteriler, katılımcılara adrenalin dolu anlar yaşattı. Sporcular kıyasıya mücadele ederken, festival alanına gelen vatandaşlar doğanın tadını çıkarma fırsatı buldu. Organizasyon kapsamında güvenlik ve sporcu desteği ön planda tutuldu; etkinlikler boyunca bölgenin doğal güzellikleri vurgulandı.

yerel katılım ve teşekkür:

Köklüce Mahallesi Muhtarı Adem Delioğlu, festival için Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederek, 'Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bu yıl altıncısını düzenlediği Tırmanış Festivali için Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e teşekkür ederim' dedi. Yerel halk ve ziyaretçiler, etkinliğin hem spor hem de turizm açısından olumlu etkiler yarattığını belirtti.

KÖKLÜCE KANYONU’NDA ‘TIRMANIŞ FESTİVALİ’ DÜZENLENDİ

KÖKLÜCE KANYONU’NDA ‘TIRMANIŞ FESTİVALİ’ DÜZENLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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