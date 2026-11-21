Eskişehir'de yurt öğrencilerine iletişim eğitimi
Eskişehir Hızır Bey Yurdu'nda kalan öğrencilere yönelik "Gençlerle İletişim Eğitimi" düzenlendi. Program, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir Yurtları tarafından gerçekleştirildi.
Eğitimin yürütücüleri:
Programa, İl Sağlık Müdürlüğü eğiticisi Psikolog Süleyman Baran Döğer katıldı ve öğrencilere iletişim becerilerinin temel ilkeleri aktarıldı.
Eğitimde ele alınan amaçlar:
Eğitimde öğrencilere etkili ve sağlıklı iletişim becerileri hakkında bilgi verildi; etkinlik, katılımcıların günlük iletişimleri ve sosyal uyumlarını güçlendirmeyi hedefledi.
ESKİŞEHİR'DE HIZIR BEY YURDU'NDA KALAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK "GENÇLERLE İLETİŞİM EĞİTİMİ" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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