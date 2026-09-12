Eskişehir'de geri dönüşüm tesisindeki alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

olayın gelişimi:

Eskişehir'de faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesis içerisinden yükselen yoğun dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri olay yerine ulaşarak alevlere hızla müdahale etti. Yapılan müdahaleler sonucunda yangın, diğer alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Ekipler, söndürme sonrası soğutma ve denetim çalışmaları yaparak olası yeniden alevlenmelere karşı önlemler aldı ve çevrede güvenlik tedbirleri uyguladı.

inceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili yürütülecek teknik çalışmalarla yangının kaynağı tespit edilmeye çalışılacak.

ESKİŞEHİR'DE BİR GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.