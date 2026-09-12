Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Eskişehir'de geri dönüşüm tesisindeki alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Eskişehir'de bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 19:02

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 19:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de geri dönüşüm tesisindeki alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

olayın gelişimi:

Eskişehir'de faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesis içerisinden yükselen yoğun dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri olay yerine ulaşarak alevlere hızla müdahale etti. Yapılan müdahaleler sonucunda yangın, diğer alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Ekipler, söndürme sonrası soğutma ve denetim çalışmaları yaparak olası yeniden alevlenmelere karşı önlemler aldı ve çevrede güvenlik tedbirleri uyguladı.

inceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili yürütülecek teknik çalışmalarla yangının kaynağı tespit edilmeye çalışılacak.

ESKİŞEHİR&#039;DE BİR GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL...

ESKİŞEHİR'DE BİR GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tahtaköprü'deki silahlı kavgada aranan zanlı metruk binada yakalandı
images

Gerede'de geri dönüşüm tesisini saran gece yangını
images

Pehlivanköy kavşağı'nda çarpışma: Babaeski'de 4 yaralı
images

Ceyhan'da kamyonetin tıra arkadan çarpması: iki kişi yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ceyhan'da kamyonetin tıra arkadan çarpması: iki kişi yaşamını yitirdi

Rizespor tarihine üçte üç deplasman galibiyetiyle başladı

Çorum'un Samsun çıkarması: Uçar farkın daha da açılabileceğini söyledi

Erken golle Konyaspor, Trabzonspor karşısında 1-0 önde

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor