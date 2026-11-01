Başkan Geçit İstanbul’daki malatyalılarla dayanışma ve yeniden inşa mesajı verdi

Etkinlikte bir araya geliş ve açılış konuşması:

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 8. Geleneksel Malatya Tanıtım Günlerinde Malatyalılar ve gurbetçilerle buluştu. Açılış programında Malatya'nın kültürel değerlerini, yöresel lezzetlerini ve sosyal zenginliklerini İstanbul'a taşıyan organizasyonun önemine dikkat çekti.

Geçit, etkinliğin hemşehrilerle hasret gidermek ve kentin tanıtımına katkı sağlamak açısından değerine vurgu yaparak, Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen kurumlara teşekkür etti. Konuşmasında birlik ve beraberlik temasını sıkça tekrar etti; "Birlik ve beraberlik bizim kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarının boyutu:

Başkan Geçit, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Göreve başladığında (31 Mart 2024) ihaleleri tamamlanmış durumda olan yapı sayılarından yola çıkarak, süreçte tüm kurumlarla iş birliği içinde hareket ettiklerini belirtti.

Konuşmasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçede 42 bin 500 konut ve iş yerinin inşa edildiğini; belediye olarak 12 bin 500 yerinde dönüşüm gerçekleştirildiğini ve yaklaşık 9 bin güçlendirme ruhsatı verildiğini aktardı. Tüm paydaşlarla ortak çabayla toplam 64 bin bağımsız bölümün inşasına katkı sağlandığını vurguladı ve bu başarının ortak bir emeğin ürünü olduğunu belirtti.

sosyal ve kültürel canlanma hedefleri:

Geçit, Malatya'nın yalnızca fiziki olarak değil sosyal-kültürel açıdan da yeniden inşa edildiğini söyledi. Kayısı Festivali, Kültür Yolu Festivali, kitap fuarı ve uluslararası sosyal ile sportif organizasyonları örnek göstererek, kentin sosyal hayatının canlandırıldığını anlattı.

Ayrıca sporun ve yerel takımların yeniden ayağa kalkma sürecindeki rolüne değinildi. Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e yükselen takımın ilçenin moral ve birlik duygusunu güçlendirdiğini belirten Geçit, el birliğiyle takımı daha üst liglere taşımak istediklerini ve hedeflerinin bu sezon 2. Lig olduğunu ifade etti.

Stant ziyaretleri ve iletişim çalışmaları:

Program sonrasında Başkan Geçit, Yeşilyurt Belediyesi standını ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, Malatya Valisi Seddar Yavuz, milletvekilleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilçe belediye başkanları, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek ilçenin tarihi, kültürel ve yöresel değerleri hakkında bilgi verdi.

Geçit ayrıca tanıtım günleri kapsamında yayın yapan Radyo 44'ün canlı yayınına katıldı, Yeşilyurt Belediyesi'nin projelerini ve ilçenin gelişimine yönelik çalışmaları anlattı. Etkinlik boyunca stantları dolaşıp katılımcılarla sohbet eden Geçit, hem tanıtım hem de hemşehrilerle dayanışma açısından fuarın verimli geçtiğini belirtti.

Yeşilyurt'un yeniden inşa sürecinin ve kültürel tanıtım çabalarının, yerel yönetim, merkezi kurumlar ve sivil toplumun birlikte hareket etmesiyle sürdürüleceği mesajı etkinlik boyunca tekrarlandı. Başkan Geçit, hizmet ve dayanışma anlayışının devam edeceğini vurgulayarak teşekkürlerini sundu.

BAŞKAN GEÇİT, İSTANBUL’DA MALATYALILARLA BULUŞTU