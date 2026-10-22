Eskişehir’de jandarmadan tefecilik yapılanmasına yönelik operasyon: 4 gözaltı

Eskişehir'de jandarma operasyonunda gözaltılar

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Tepebaşı ilçesinde haksız kazanç sağlamak amacıyla tefecilik yaptığı belirlenen 4 şüpheli tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması ve delillere ulaşılması amacıyla 21 Ekim 2026 tarihinde Odunpazarı, Tepebaşı ve Alpu ilçelerinde bulunan iş yeri ile ikamet adreslerinde eş zamanlı aramalar gerçekleştirdi.

Aramalarda ele geçirilenler:

Aramalar sırasında çok sayıda belge ve materyal ele geçirildi. Ekipler tarafından bulunanlar arasında 2 bin 137 adet tabanca fişeği, 1 adet dolu senet, 3 adet çek, 83 adet boş senet, 7 adet alacak-verecek defteri, 1 adet muhtelif mali belge, 1 adet Roma dönemine ait sikke ile 4 adet cep telefonu yer aldı.

Soruşturmanın seyri ve sonuçları:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı. Ele geçirilen senet, defter ve mali belgeler ile güvenlik güçlerinin topladığı dijital veriler soruşturmada delil niteliği taşıyor. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda yürütülen soruşturmanın devam ettiği, yetkililerin olayla ilgili yasal süreci sürdüreceği bildirildi.

ESKİŞEHİR'DE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE TEFECİLİK YAPTIĞI BELİRLENEN 4 ŞÜPHELİYE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA; 2 BİN 137 ADET TABANCA FİŞEĞİ, 1 ADET DOLU SENET, 3 ADET ÇEK, 83 ADET BOŞ SENET, 7 ADET ALACAK-VERECEK DEFTERİ, 1 ADET MUHTELİF MALİ BELGE, 1 ADET ROMA DÖNEMİNE AİT SİKKE VE 4 ADET CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ.