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Trabzonspor sahasında öne geçti: Hearts karşısında Mohamed Salah penaltıyla 1-0

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor, evinde Hearts karşısında ilk yarıyı Mohamed Salah'ın penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 21:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Trabzonspor sahasında öne geçti: Hearts karşısında Mohamed Salah penaltıyla 1-0

maç özeti:

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Trabzonspor, sahasında İskoç ekibi Hearts ile karşılaştı. İlk yarı bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi; maçın tek golü 32. dakikada Mohamed Salah tarafından penaltıdan kaydedildi.

ilk yarıdaki belirleyici anlar:

Maçın başlarında Hearts etkili ataklar geliştirdi. 6. dakikada Borchgrevink'in uzak mesafe vuruşunda kaleci Onana topu kornere çeldi. 10. dakikada kullanılan serbest vuruşta Braga'nın ceza sahası içindeki kafa vuruşunu Onana kontrol etti.

Karşılaşmanın kırılma anı 31. dakikada yaşandı; Magnüsson'un Dju'yu ceza sahası içinde düşürmesi üzerine hakem Lawrence Visser penaltı noktasını gösterdi. 32. dakikada Mohamed Salah, beyaz noktanın başından kalecinin sağına vurarak topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarının sonunda 45. dakikada Dju'nun pasında Bouchouari'nin vuruşu kaleci Reus'tan döndü ve Hearts eşitlik için net bir şans yakalayamadı.

kadrolar ve düdük:

Maçta görev yapan hakem üçlüsü Lawrence Visser, Ruben Wyns ve Mathias Hillaert oldu. Trabzonspor sahaya Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Mendy, Folcarelli, Bouchouari, Saviolo, Mohamed Salah, Dju dizilişiyle çıktı. Yedekler arasında Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Fabinho, Muçi, Ozan Tufan, Pina, Nwaiwu, Aral Şimşir, Mustafa Kuzey Akçay, Oğuzhan Ertem ve Hakan Yılmaz yer aldı. Teknik direktör Thomas Reis idi.

Hearts ise Reus, Borchgrevink (45. dakikada Kingsley), McCart, Altena, Walcott, Braga, Magnusson, Guendouz, Mato, Wilson, Miller kadrosuyla mücadele etti; yedekler arasında Clark, Fulton, Williams, Kabore, McPake, Kerjota, Pollock, Stevenson ve Laurent Mendy bulunuyordu. Teknik direktör Wouter Vrancken takımı yönetti.

İlk yarıda çıkan sarı kartlar arasında Trabzonspor'dan Cabral ve Samet Akaydin, Hearts cephesinden ise Miller, Borchgrevink ve teknik direktör Wouter Vrancken yer aldı. Gol Mohamed Salah (dk. 32 pen.) tarafından kaydedildi.

UEFA KONFERANS LİGİ 2. HAFTASINDA TRABZONSPOR, SAHASINDA İSKOÇ EKİBİ HEARTS KARŞILAŞIYOR....

UEFA KONFERANS LİGİ 2. HAFTASINDA TRABZONSPOR, SAHASINDA İSKOÇ EKİBİ HEARTS KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI BORDO-MAVİLİLERİN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONUÇLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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