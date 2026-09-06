Eskişehir'de kpss sabahı: motosikletle yetişenler ve kapıdan dönen adaylar

sınav sabahı ve merkezlerde yoğunluk:

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, Eskişehir'de sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun geçti. Kentin çeşitli noktalarındaki okullara gelen adaylar, sınav giriş belgeleri ve kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Öğrenciler ile aileleri okul önlerinde toplandı, son kontroller yapılırken güvenlik ve görevli personel yoğun tempoda çalıştı.

Sınav görevlileri, salonlara giriş için uygulanan "10.00 kuralı" nedeniyle kapıları kapatmaya dakikalar kala uyarılarda bulundu. Bu uygulama ile sınavın zamanında başlaması amaçlanırken, okullar çevresinde son dakika telaşı dikkat çekti.

son dakika yetişmeleri ve kapıdan dönenler:

Saatlere son anda yetişmeye çalışan bazı adaylar motosikletle okullara ulaştı ve içeri girebildi. Ancak kapıların kapanmasının hemen ardından gelen adaylar, mazeret ne olursa olsun salona alınmadı. Bu durum, sınav sabahında hem heyecanı hem de hayal kırıklığını beraberinde getirdi.

Sınav merkezlerinden birinde kapıdan dönen aday ile bina girişindeki görevli arasında kısa bir diyalog kameralara yansıdı. Görevli, adayı yatıştırmaya çalışarak "Zaten her sene oluyor" dedi; kapıdan dönen aday ise görevliye sitemle "Bu ikinci senem oluyor" diye yanıt verdi. Sınava giremeyen aday, üzgün bir şekilde okul çevresinden ayrıldı.

Görevli personel ve yetkililer, benzer aksaklıkların önüne geçmek için adaylara sınav sabahı erken hareket etmelerini ve sınav giriş belgeleri ile kimlik kontrollerini zamanında tamamlamalarını hatırlattı. Eskişehir'deki oturumda yaşananlar, ülke genelindeki benzer görüntülerle paralellik gösterdi.

Bazıları sınava motorla son anda yetişti, bazıları ise kapıdan döndü