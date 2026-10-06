Eskişehir'de obstetrik aciller için hastane öncesi beceri eğitimi

eğitimin düzenlenmesi ve tamamlanması:

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından yürütülen "Hastane Öncesi Obstetrik Aciller Eğitimi" başarıyla tamamlandı. Eğitim 1-2 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi ve amaç, hastane öncesi müdahalelerde görev alan personelin obstetrik vakalardaki yeterliklerini artırmaktı.

eğitimin içeriği ve katılımcılar:

Eğitime, İl Ambulans Servisi bünyesinde görev yapan Acil Tıp Teknisyeni (ATT), Paramedik ve hekimlerden oluşan toplam 20 personel katıldı. Programda gebelik sürecinin temel özellikleri, doğum evreleri, obstetrik acillerin tanınması ve yönetimi ile yeni doğana yönelik acil müdahale yaklaşımları hem teorik hem uygulamalı olarak ele alındı.

vaka simülasyonları ve uygulamalı eğitim:

Eğitim kapsamında gerçekleştirilen vaka simülasyonlarıyla katılımcılara gerçekçi senaryolar sunuldu. Bu uygulamalar, ekiplerin sahada hızlı karar verme, uygun müdahale teknikleri ve koordinasyon becerilerini geliştirmeye yönelik planlandı. Simülasyonlar sayesinde hem bireysel yetkinliklerin hem de ekip içi iletişim ve lojistik yaklaşımlarının güçlendirilmesi hedeflendi.

sürekli mesleki gelişim ve hizmet kalitesi:

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği yaptığı açıklamada, vatandaşlara sunulan acil sağlık hizmetlerinin kalitesini ve niteliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Eğitimlerin, hastane öncesi bakım standartlarını yükseltmeye ve obstetrik acil vakalarda hasta güvenliğini artırmaya katkı sağlaması bekleniyor.

ESKİŞEHİR İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ TARAFINDAN SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK DÜZENLENEN "HASTANE ÖNCESİ OBSTETRİK ACİLLER EĞİTİMİ" BAŞARIYLA TAMAMLANDI.