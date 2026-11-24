Ziyaretin düzenlenmesi ve buluşmanın amacı:

Eskişehir 75. Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve kendi kurduğu fabrikada eski öğretmenlerini ağırlayan Muhittin Ak, mezun olduğu okulun eğitimcilerine teşekkür etmek ve yıllar sonra bir araya gelmek amacıyla özel bir program düzenledi. Etkinlik, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eski müdürlerinden Dr. S. Sırrı Kabadayı tarafından organize edildi.

Program kapsamında öğretmenlere üretim alanı gezdirildi, yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Fabrika turu sırasında misafirler hem tesisin işleyişini gördü hem de mezuniyet yıllarını ve dönemin mesleki eğitim anlayışını yad etti.

Mezunun eğitim yolu ve teşekkür konuşması:

Muhittin Ak 1981 yılında Motor Meslek Lisesi’nden mezun olduğunu; ardından 4 yıl makine mühendisliği eğitimi aldığını ve imalat alanında 2 yıl yüksek lisans yaptığını anlattı. Kendi üretime dayalı tesisini kurana kadar sanayi sektöründe adım adım ilerlediğini vurgulayan Ak, duygularını şu sözlerle paylaştı: "Burada onları ağırlamak benim için en büyük gurur."

Ak, öğretmenlerinin kendisine kattığı değerlere atıfta bulunarak, "Bizi yetiştiren hocalarımız, bugünleri görmemizi sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada onları ağırlamak, yıllar önce bana kattığı değerlerin bugünkü eserini göstermek benim için en büyük gurur" dedi ve 45 yıl sonra bir araya gelmenin heyecanını ifade etti.

Öğretmenlerin duyguları ve tepkileri:

Eski öğretmenler buluşmada duygusal anlar yaşadı. Okulun kıdemli öğretmenlerinden Hacı Sevinç etkinliği anlatırken, 29 yıl süren öğretmenlik hayatında en mutlu gününü yaşadığını belirtti: "Benim en mutlu günüm bugün, böyle öğrencilerim varmış, ne mutlu bana!" şeklinde konuştu.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin en eski eğitimcilerinden Fahrettin Tunçten ise 1966’dan 2004’e kadar süren görev yıllarına değinerek, mezun öğrencilerinin başarılarıyla gurur duyduğunu dile getirdi ve Muhittin Ak’a teşekkür etti.

Programın kapanışı ve sembolik anlar:

Fabrika gezisinin ardından iş yerinde verilen yemekle program devam etti, katılımcılar için pasta kesildi ve karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Etkinlik, hem mezunun öğretmenlerine olan minnetini gösterdiği hem de meslek liselerinin uzun vadeli etkisini somutlaştırdığı bir gün olarak kayda geçti.

ESKİŞEHİR MOTOR TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 1981 YILI MOTOR BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLAN MUHİTTİN AK, KENDİSİNİ YETİŞTİREN ÖĞRETMENLERİNİ SAHİBİ OLDUĞU FABRİKASINA DAVET EDEREK ÖĞRETMENLER GÜNLERİNİ KUTLADI.