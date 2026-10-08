Eskişehir'de okullarda güvenlik önlemleri masaya yatırıldı

Eskişehir'de okulların güvenliği değerlendirildi:

Eskişehir'de 2026-2027 eğitim-öğretim dönemine yönelik okullarda alınacak güvenlik tedbirleri, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında ele alındı. Toplantıya il emniyet müdür yardımcıları ve birim amirleri katıldı.

Alınacak tedbirlerin kapsamı ve öncelikleri:

Gündemin önceliğini, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmeleri oluşturdu. Toplantıda okul içi ve çevresinde uygulanacak tedbirler ayrıntılı şekilde görüşüldü; il genelindeki güvenlik ve asayiş uygulamalarının nasıl koordine edileceği ve önümüzdeki döneme ilişkin öncelikli çalışmalar kapsamında değerlendirmeler yapıldı.

Koordinasyon ve uygulama adımları:

Emniyet birimleri arasındaki koordinasyon, okul yönetimleriyle iletişim kanallarının güçlendirilmesi ve sahada yürütülecek uygulamaların kapsamı toplantıda tartışıldı. İl genelinde planlanan uygulamalar, hem önleyici tedbirleri hem de ihtiyaç halinde hızlı müdahaleyi kapsayacak şekilde şekillendirildi.

Yetkililer, öğrencilerin eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanmasının sürekli bir süreç olduğunu vurgularken, planlanan tedbirlerin il düzeyinde izleneceğini ve gerektiğinde güncelleneceğini belirtti.

ESKİŞEHİR'DE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE OKULLARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ DEĞERLENDİRİLDİ.