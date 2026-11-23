Muğla'da aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 6 tutuklama

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. 16-22 Kasım tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.

yakalanan şahıslar ve üzerlerindeki kesinleşmiş cezalar:

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, silahla yağma ve kasten yaralama suçlarından; ayrıca 14 ayrı dosyadan toplam 44 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan bir kişi yakalandı.

Diğer operasyonlarda, dolandırıcılık suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir kişi, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir kişi, hükümlü veya tutuklunun kaçması ile hırsızlık dahil olmak üzere 6 ayrı suçtan toplam 13 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan bir kişi yakalandı.

Ayrıca, kasten öldürme suçundan kesinleşmiş olmak üzere biri 13 yıl, diğeri 10 yıl hapis cezasıyla aranan iki şüpheli de işlemler sonucu yakalandı.

adli süreç ve kurumun değerlendirmesi:

Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tamamı tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

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