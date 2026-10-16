Fenerbahçe alanyaspor maçı için son provayı tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını bu akşam yapılan antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Çalışma, takımın maç öncesi rutinlerini uygulayarak maç saatini beklemeye geçmesiyle sonlandı.

antrenmanın içeriği:

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden programa oyuncuların kondisyon ve reaksiyon kapasitesine odaklanan etaplar eklendi. Antrenmanda özellikle 5’e 2 pas çalışması ile top kontrolü ve yön değiştirme pratikleri yapıldı.

İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sürdü; bu bölümde taktik yerleşim ve yüksek tempoda pas organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenmanın son bölümünde ise futbolcular bireysel çalışmalarla kişisel eksiklerine yönelik düzeltmeler yaptı.

oyuncu bazlı uygulama:

Teknik ekip, son resmi maçta 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular için antrenmanı ikiye böldü. Bu oyuncular ilk bölümde takımla birlikte çalıştıktan sonra ikinci bölümde salonda aktif dinlenme odaklı çalışmalar yaparak toparlanma sürecini hızlandırdı.

Bu idmanla birlikte sarı-lacivertli ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlamış olup tesislerde maç saatini beklemeye başladı. Teknik heyet ve oyuncular, sahada uygulanacak taktik detaylar üzerinde son değerlendirmeleri yaparak maça odaklandı.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI CORENDON ALANYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI BU AKŞAM GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA TAMAMLAYARAK KAMPA GİRDİ.