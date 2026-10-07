Eskişehir'de sabahın denizi: yüksek kesimleri örten sis trafik akışını yavaşlattı

Yoğun sis sabah trafikte görüşü büyük ölçüde azalttı

Eskişehir’de sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, kent merkezinin yanı sıra yüksek rakımlı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya ve Erenköy mahallelerinde oluşan kalın sis tabakası, sürücülerin görüş mesafesini yer yer metrelerle sınırlandırdı.

trafikte yaşanan güçlükler:

Sürücüler, görüşün azalması üzerine hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı; bazı noktalarda trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Sabah işe ve okula gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar da sis nedeniyle normalden daha uzun süre trafikte kaldı. Yetkililer, benzer hava koşullarında farların açık tutulması, takip mesafesinin artırılması ve ani manevralardan kaçınılması konusunda uyarıda bulundu.

drone görüntüleri ve manzara:

Yoğun sisin oluşturduğu manzara havadan dron ile kaydedildi. Çekilen görüntülerde, kentin üzerini kaplayan sis bulutu adeta bir deniz görünümü verirken şehrin silüeti sis arasında kısmen kayboldu. Bu görüntüler, sisin yüksek kesimlerdeki yoğunluğunu ve etkisini gözler önüne serdi.

Hava koşullarının gün içinde nasıl seyrettiği takip edilirken, sürücülere ve yayalara dikkatli olmaları hatırlatıldı. Görüş mesafesinin düşük olduğu saatlerde ulaşımda aksama yaşanmaması için tedbirler ön planda tutuldu.

ESKİŞEHİR'DE SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN YOĞUN SİS, ÖZELLİKLE YÜKSEK KESİMLERDE HAYATI VE ULAŞIMI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ.