Eskişehir'de sokak kavgası bir kişinin ölümüne yol açtı; zanlı 'hak edene hak ettiğini verirsin' dedi

Olayın detayları:

Odunpazarı ilçesi Üçtop Sokak ile Yunus Emre Caddesi kesişiminde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki bir vatandaşın amatör kamerasına yansıyan görüntülerde, tartışmanın ardından silah seslerinin duyulduğu ve bölgeye polis ile sağlık ekiplerinin çağrıldığı görüldü.

Olay yerinde, pompalı tüfekle göğüs bölgesinden vurulan Muratcan A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Muratcan A. kısa süre sonra yaşamını yitirdi. Olay yerinde bulunan arkadaşları ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Şüphelinin yakalanması ve ifadeleri:

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli A.Ç., olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki ikametinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, elinde olduğu ileri sürülen suç aletini evin arka sokağındaki bir inşaata attığını iddia etti; polis ekipleri bu iddiayı araştırmak üzere bölgede inceleme yaptı.

İnceleme sırasında şüphelinin yanında bulunan bir kişinin "Ben sana dedim" sözleri üzerine A.Ç. basına, 'Hak ettiler kardeşim. Hak edene hak ettiğini vereceksin' ifadelerini kullandı. Basın mensubunun "Neden vurdun?" sorusuna ise şüpheli, 'Öyle gerekti' yanıtını verdi.

Soruşturma ve deliller:

Savcılık izniyle şüphelinin ikametinde yapılan aramada, ilk iddiaların aksine pompalı tüfek ikametgahta bulundu. Olayın şüphelisi A.Ç. ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şahıslar emniyete götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı ve çevredeki görgü tanıkları ile kameraya yansıyan görüntüler üzerinde çalışma yürütüyor.

Gelişmelerin ardından yetkililer, olayın çıkış nedeni ve kavgaya karışan diğer kişilerin tespiti için delil toplama ve ifadelerin alınmasına devam ettiklerini bildirdi.

MURATCAN A.