Dolar 49,4139 +0,08%
Euro 55,5071 +0,48%
Bist 12.107,25 -0,09%
Altın Gram 6.635,17 +1,67%
EUR/USD 1,1210 +0,47%
Brent Petrol 103,97 -1,97%
--°

Eskişehir'de sonbahar yağmurları kentte renk ve su getirisi sağladı

Eskişehir'de sonbahar yağmurları, parkları renklendirdi; Botanik Park yürüyüşçülerle doldu, Porsuk Barajı ve tarım arazilerine can suyu sağlandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de sonbahar yağmurları kentte renk ve su getirisi sağladı

Eskişehir'de sonbahar doğası etkileyici görüntüler sundu

Eskişehir'de sonbahar yağmurları kent genelinde hem görsel bir şölen oluşturdu hem de su kaynaklarına önemli bir takviye sağladı. Yağışların ardından parklar ve doğa alanları, yeşil ile sarı tonlarının harmanlandığı manzaralarla dolarken, bu görüntüler havadan görüntülendi.

yağışların su kaynaklarına etkisi:

Vatandaşlar ve yetkililer, yağışların Porsuk Barajı ile çevredeki tarım arazilerine olumlu katkı sunduğunu vurguladı. Bölgedeki pancar sökümü ve ekin dönemleri dikkate alındığında, artan su seviyesinin tarımsal üretim için önemli olduğuna dikkat çekildi.

botanik parkta yürüyüş ve gözlemler:

Botanik Park başta olmak üzere şehir içindeki yeşil alanlar yürüyüşçülerin tercih ettiği mekânlar haline geldi. Porsuk Çayı'nda yüzen yaban ördekleri ve yağmur sonrası canlanan bitki örtüsü, parka gelenlerin fotoğraf ve gözlemlerinin odağı oldu.

Ahmet Akpınar (52) ise Botanik Park'a her gün geldiğini belirterek yağışların baraj ve tarım için kritik önemde olduğunu söyledi. Akpınar'ın ifadeleri şöyle:

"Şu anda 52 yaşındayım, her zaman gelirim buraya. Hava çok güzel, şu anda ördekler suda yüzüyor. Sonbaharın keyfini yaşıyoruz. Burası çok güzel bir yer; yapanlardan, ilgilenenlerden Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Buraya her gün gelirim, boş zamanlarımda Botanik Park'ta üç tur atar, ondan sonra evime giderim. Yağışlar çok güzel, bereket iyi. Bereket olmazsa hiçbir şey olmaz. Onun için su çok önemli; Porsuk Barajı'nda zaten su azalıyordu, bu yağışların baraja çok büyük faydası var. Şimdi pancar söküm zamanı, ekin zamanı. Buğday olmazsa hiçbir şey olmaz, yağmurlar her şey için çok faydalı."

DRONE İLE ÇEKİLMİŞ SONBAHAR MANZARASI

DRONE İLE ÇEKİLMİŞ SONBAHAR MANZARASI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Naksan davasında bilirkişi raporu bekleniyor: Yargıtay kararının ardından duruşm...
images

Konya'da koordineli narkotik operasyonunda 4 kişi tutuklandı
images

Gölbaşı Harmanlı’da yeni mahalle sakinleri konut anahtarlarına kavuştu
images

Bilecik emniyetinde operasyonel süreçler yerinde değerlendirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ordu'da aralıklı sağanak günlük hayatı etkiliyor

Sokaklar güvende: Sakarya'da eş zamanlı operasyonda 14 gözaltı

Naksan davasında bilirkişi raporu bekleniyor: Yargıtay kararının ardından duruşma ertelendi

Konya'da koordineli narkotik operasyonunda 4 kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı