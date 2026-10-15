Eskişehir'de sonbahar yağmurları kentte renk ve su getirisi sağladı

Eskişehir'de sonbahar doğası etkileyici görüntüler sundu

Eskişehir'de sonbahar yağmurları kent genelinde hem görsel bir şölen oluşturdu hem de su kaynaklarına önemli bir takviye sağladı. Yağışların ardından parklar ve doğa alanları, yeşil ile sarı tonlarının harmanlandığı manzaralarla dolarken, bu görüntüler havadan görüntülendi.

yağışların su kaynaklarına etkisi:

Vatandaşlar ve yetkililer, yağışların Porsuk Barajı ile çevredeki tarım arazilerine olumlu katkı sunduğunu vurguladı. Bölgedeki pancar sökümü ve ekin dönemleri dikkate alındığında, artan su seviyesinin tarımsal üretim için önemli olduğuna dikkat çekildi.

botanik parkta yürüyüş ve gözlemler:

Botanik Park başta olmak üzere şehir içindeki yeşil alanlar yürüyüşçülerin tercih ettiği mekânlar haline geldi. Porsuk Çayı'nda yüzen yaban ördekleri ve yağmur sonrası canlanan bitki örtüsü, parka gelenlerin fotoğraf ve gözlemlerinin odağı oldu.

Ahmet Akpınar (52) ise Botanik Park'a her gün geldiğini belirterek yağışların baraj ve tarım için kritik önemde olduğunu söyledi. Akpınar'ın ifadeleri şöyle:

"Şu anda 52 yaşındayım, her zaman gelirim buraya. Hava çok güzel, şu anda ördekler suda yüzüyor. Sonbaharın keyfini yaşıyoruz. Burası çok güzel bir yer; yapanlardan, ilgilenenlerden Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Buraya her gün gelirim, boş zamanlarımda Botanik Park'ta üç tur atar, ondan sonra evime giderim. Yağışlar çok güzel, bereket iyi. Bereket olmazsa hiçbir şey olmaz. Onun için su çok önemli; Porsuk Barajı'nda zaten su azalıyordu, bu yağışların baraja çok büyük faydası var. Şimdi pancar söküm zamanı, ekin zamanı. Buğday olmazsa hiçbir şey olmaz, yağmurlar her şey için çok faydalı."

DRONE İLE ÇEKİLMİŞ SONBAHAR MANZARASI