Antalya davasında anne isyanı

Antalya'da 3 Mart 2025 tarihinde Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde sahurdan dönerken saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede üç gün sonra yaşamını yitiren 30 yaşındaki paramedik Hamit Arasin ölümüyle ilgili dava sürüyor. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden Muhammet Emir K. ve Savaş İnceoğlulları tutuklanırken, İ.S. ve Gökhan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

duruşmada savcının talepleri:

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6’ncı duruşmasında Cumhuriyet savcısı, sanıkların suçlarının niteliğine ilişkin olarak yağma amacıyla kasten öldürme ve gece vakti birden fazla kişiyle birlikte yağma suçlarından cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyada giderilmesi gereken eksiklikler bulunduğunu belirterek karar duruşmasını ileri bir tarihe erteledi.

annenin talepleri ve duyguları:

Duruşma sonrası açıklama yapan anne Şükriye Tavşan, oğlunun ölümünün üzerinden yaklaşık iki yıl geçtiğini belirterek sanıkların en ağır cezayı almasını istedi. Tavşan, "Müebbet hapis istiyorum, hapishanede çürüsünler" diyerek adalet beklentisini dile getirdi ve davanın peşini bırakmayacağını söyledi.

Anne, oğlunun yokluğuna alışamadığını anlatarak "Ben çocuğumun kıyafetlerini koklayarak uyuyorum" ifadesini kullandı. Evlendikten yedi yıl sonra oğlunu kucağına aldığını, yalnızca otuz yıl annesi olabildiğini ve artık yeniden anne olma şansının bulunmadığını belirtti. Ayrıca, oğlundan iki ay önce eşini kaybettiğini söyleyerek yaşadığı acının derinliğini vurguladı.

Davada tarafların beyanları, olayın yaşandığı koşullar ve suç vasıflarına ilişkin uzman görüşleri değerlendirilerek eksik hususların tamamlanmasının ardından hüküm verilmesi bekleniyor. Anne Tavşan, karar duruşmasına kadar da adalet arayışını sürdüreceğini ifade etti ve oğlunun intikamının alınmasını talep etti.

ANTALYA'DA SİGARA İSTEYEN GENÇLER TARAFINDAN DARBEDİLİP ÇANTASI GASP EDİLDİKTEN SONRA HAYATINI KAYBEDEN PARAMEDİK HAMİT ARAS'IN ANNESİ ŞÜKRİYE TAVŞAN, 4 SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ.