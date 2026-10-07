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Eskişehir'de tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: şüpheli kısa sürede gözaltına alındı

Eskişehir Hoşnudiye Mahallesi'nde alkol sonrası tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bir kişi ağır yaralandı; polis kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 08:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: şüpheli kısa sürede gözaltına alındı

Olay yeri ve gelişme:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta, S.S. ile M.D. birlikte alkol aldıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve M.D., arkadaşı S.S.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Sağlık müdahalesi ve yaralının durumu:

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı S.S.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralı olduğu belirtilen kişiyi hastaneye kaldırdı.

Polisin çalışması ve yakalama:

Olayın ardından kaçan şüpheli M.D., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı.

Alkol aldıkları sırada çıkan tartışmada arkadaşını bıçakla ağır yaraladı

Alkol aldıkları sırada çıkan tartışmada arkadaşını bıçakla ağır yaraladı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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